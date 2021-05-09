ضبط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية قبل العيد بالقليوبية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في حملة أمنية مكبرة على تجار السلاح والمخدرات بالقليوبية قبل العيد، حيث جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 1300 جرام هيرويين، و2 فرد وبندقية خرطوش في مدن شبين القناطر وطوخ ومركز بنها.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

معلومات سرية تكشف خطة المتهمين لتوزيع المخدرات في العيد بالقليوبية

كانت المعلومات السرية، وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية عن قيام 8 من العناصر الإجرامية بشبين القناطر ومركز بنها وطوخ، بالإعداد لصفقات مخدرات لتوزيعها في عيد الفطر على عملائهم تحت حماية السلاح الناري، وحيازتهم لأسلحة خرطوش.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وكلف اللواء خالد المحمدي بشن حملة مكبرة على بؤر المتهمين، وضبطهم وبحيازتهم المخدرات والأسلحة النارية.

ضبط 4 عناصر شديدة الخطورة بشبين القناطر

في مركز شبين القناطر؛ تمكن العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط كل من «ع. م» 25 سنة، و«م. م» 24 سنة، و«م. ص» 25 سنة، و«ز. ا» 23 سنة، وجميعهم عاطلين من قرية طحانوب، لاراتعهم دولاب مخدرات وبحوزتهم 250 جرام هيرويين وسلاح ناري فرد خرطوش و4 محمول، وبمواجهتهم أقروا بأن المخدرات للإتجار والسلاح لحماية تجارتهم الآثمة، وكانوا يعدونها لتوزيعها في عيد الفطر، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم وطلب تحريات المباحث.

ضبط صفقة هيرويين العيد ببنها قبل توزيعها

وفي مركز بنها؛ تمكن المقدم أحمد عبد المنعم من ضبط كل من «ر.س» 29 سنة، مقيم بقرية بتمدة، وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و«م. ع» 50 سنة، من عزبة فرج دائرة المركز، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهما 3 طلقات و200 جرام هيرويين و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المخدرات والسلاح للإتجار، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

ضبط دولاب مخدرات طوخ بأجهور الكبرى

وفي مركز طوخ؛ تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط «خ. ا» 21 سنة، و«ع. ف» 21 سنة، من قرية أجهور الكبرى عاطلين، بحوزتهم 850 جرام هيرويين مخدر وبندقية خرطوش، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدرات للإتجار وتوزيعها على عملائهما في العيد، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.