موقع إسرائيلي يكشف سر التصعيد في القدس: خطة نتنياهو للبقاء

قال موقع «واللا» الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة، والآن يجري المعارضين كل من رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد ورئيس حزب اليمين نفتالي بينيت محادثات مع النواب العرب لتشكيل الحكومة.

وأوضح الموقع: «أثار معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفعل شكوكًا حول التصعيد في القدس والذي يبدو أنه يهدف إلى تعطيل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.. نتنياهو يغذي المشاعر».