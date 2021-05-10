مصادر طبية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم: لم يدخل في غيبوبة

نفت مصادر من داخل المستشفى التي يُعالج فيها الفنان سمير غانم، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن دخوله في غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح مصدر من داخل المستشفى، لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة، ولم تشهد أي تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، سواء بالإيجاب أو السلب، داعيًا الجمهور بضرورة الدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وأشار المصدر إلى أن أسرة سمير غانم، والمتمثلة في دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وإيمي وزوجها الفنان حسن الرداد، كانت متواجدة بالمستشفى، قبل ساعات، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على آخر التطورات، متابعًا أن الأسرة انصرفت من المستشفى قبل قليل، بعدما جرى الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي المعالج.

ونفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، معرفته بتدهور صحة الفنان سمير غانم ودخوله فى غيبوبة قائلا لـ «الوطن»، «ليس لدي أي معلومة عن هذا الأمر».

كما نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة النقابة، معرفته بأي تفاصيل حول ما يتم تداوله قائلا لـ «الوطن»، «لم يتواصل معنا أى فرد بشأن تدهور حالة الفنان وربما تكون شائعة».

كانت الفنانة «دنيا»، قد نشرت دعاء لوالديها سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، حيث كتبت «اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب لا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.

ومسلسل «عالم موازي» من بطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز وعمرو وهبه وأوتاكا، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبه وإخراج هشام جمال.

كما أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالي» الذي تشارك فيه بجانب هشام جمال.