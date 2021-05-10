تموين الغربية: توريد 81 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد 81 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

تموين الغربية : توريد 81 الف طن من الأقماح في موسم الحصاد الجديد

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكشف وكيل وزارة التموين أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

إلزام الموردين بالإجراءات الاحترازية

وناشد «أبوهاشم»، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث تم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

محافظ الغربية يشكل لجنه عليا للإشراف علي عمليات التوريد

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.