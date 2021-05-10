ضبط محامي مزيف أوهم صاحب أرض بتخليص ورق مليكتها بالمحلة: «معاه دبلوم»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بتعرضه لواقعة احتيال من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وزعم كونه محاميًا بإحدى الهيئات الحكومية وتمكّن من الاستيلاء منه على 4 ملايين جنيه، بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض كانت مستأجرة لوالده بنطاق محافظة الغربية، وصرف تعويض له من الجهات المختصة لقيام بعض الأهالي بوضع يدهم على تلك الأرض.

وبإجراء التحريات تبين ممارسة المشكو في حقه وهو حاصل على دبلوم، مقيم بالغربية، نشاط إجرامي احتيالي واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد -خلافاً للحقيقة– وذلك عن طريق انتحاله صفة محامي بإحدى الهيئات الحكومية واستغل تلك الصفة المنتحلة في النصب والاحتيال على المواطنين مـــن خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وتمـكن مــــن خلال ذلك النشــاط من الاستيلاء عـلى المــبلغ المالي مـــن الشـاكي بعد أن زعم له قدرته على التوسط في إنهاء إجراءات تقنين نقل ملكية قطعة الأرض المشار إليها، وأرسل للشاكى من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» على هاتفه المحمول خطاب منسوب لإحدى الهيئات الحكومية يفيد –على خلاف الحقيقة – صدور قرار بنقل ملكية الأرض وتسليمها له وكذا خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبري تفيد -على خلاف الحقيقة – إستحقاق الشاكي لتعويضات عن قطعة الأرض المشار إليها بقيمة 123 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بإصطناع الخطابات المزورة من خلال استخدم برامج كمبيوتر وإرسالها للشاكي على هاتفه المحمول.