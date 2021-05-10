حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 2 طن دقيق فاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1,75 طن مقطعات لحوم لانشون يشتبه في عدم صلاحيتها في القاهرة، و1,28 طن أحشاء ضأن معبأة داخل براميل مجهولة المصدر بالإسكندرية، و1٫5 طن سكر تمويني و300 عبوة زيت تمويني بالجيزة قبل بيعها بالسوق السوداء، و2,6 طن فول صويا غير صالح للاستهلاك الحيواني في الغربية.

وجرى ضبط 2 طن دقيق بلدى مُدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج، و315 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين مستولى عليها بالبحيرة، و52 ألف عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض دون مستندات ومجهولة المصدر بالقاهرة، و500 إسطوانة غاز أوكسجين احتكرها تاجر بالغربية.