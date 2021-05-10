تحالف دولي لإنشاء نظام نقل سريع للحافلات على «الدائري» لأول مرة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف (BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق الدائري) والذي يتكون من: تحالف عالمي يضم شركات عالمية ووطنية ومنهم مواصلات مصر شركة النقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في السوق المصرية، وترانس ديف الفرنسية، وعدد من الشركات الوطنية المصرية مثل أوراسكوم، شركة وسائل النقل MCV.

بهدف دراسة وإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى(اتوبيساتBRT ) حيث ستشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإلكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، حيث سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أوتوبيسات BRT (أوتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابهة زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تخفيف الازدحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف الميكروباص على الطريق الدائري وتقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحية وسهوله الوصول للمحطات.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون هو نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والإسكندرية اللتين تتسمان بكثافة السكان، مضيفا أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد، مضيفا أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع، مشيرا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الدائري والإنشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الأوتوبيسات، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

كما أكد وزير النقل على سرعة الانتهاء من الدراسة قبل موعدها المحدد لمجابهة زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية.

وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب العميد محسن صبرة، نائب رئيس شركة مواصلات مصر عن سعادته بمشاركة مواصلات مصر ضمن هذا التحالف لتنفيذ مشروع مهم يعد واحدًا من أبرز مشروعات النقل التي تشهد طفرة حقيقية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم خدمة تنافسية تضاهي الخدمات المقدمة في الكثير من الدول الأوروبية والعربية، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يُعتبر واحدًا من أهم شرايين النقل في القاهرة الكبرى والتي تنقل يوميا ملايين الأفراد وعشرات عشرات الآلاف من السيارات ولذلك فإن مواصلات مصر ستسخر كل خبراتها الواسعة في هذا المشروع حيث ستعمل مع شركة ترانس ديف في عمليات التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لبناء وإدارة منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية والتي ستتوافق مع منظومة الكارت الموحد التي تستهدفها وزارة النقل بصفة خاصة وأيضا عمليات التحول الرقمي والشمول المالي الذي تستهدفهما الدولة المصرية.

وتابع صبرة قائلًا إن منظومة الأوتوبيسات (BRT) Bus Rapid Transit ستعمل على إحداث نقلة حضارية في منظومة النقل في مصر وستقلل وقت الرحلة لأنها سيعمل في حارات معزولة عن الطريق الدائري، علاوة على التكلفة التنافسية التي سيعمل بها المشروع.