تحرير 99 مخالفة وإغلاق 5 منشأت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، مساء أمس الأحد، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 5 منشأت من المطاعم والمقاهي والكافتيريات، ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكان محافظ المنيا، أصدر كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال متابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.