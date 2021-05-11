«بسبب ركنة سيارة».. مشاجرة تاجر مواشى في المعصرة تنتهي بطعن شقيقين

مشاجرة بين تاجر مواشى وشقيقين، بمنطقة المعصرة، فى محافظة القاهرة، أثارت الرعب في قلوب سكان المنطقة، بعدما قام الأول بطعن الشقيقين بواسطة سلاح أبيض وسط الشارع، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الاتصال بغرفة عمليات النجدة، لتنتقل على الفور قوة من قسم شرطة المعصرة إلى موقع الحادث.

الأمن في موقع الحادث

وبانتقال قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، تبين من خلال التحريات الأولية أن المشاجرة كانت بين تاجر مواشي وشقيقين آخرين، قام الأول على إثرها بطعن الشقيقين بسلاح أبيض.

المجني عليهما في المستشفى والمتهم في ديوان القسم

وقبل وصول قوات الشرطة، نقل الأهالى المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات اللازمة لهما، خاصة وأنهما كانا في حالة حرجة، وهو الأمر الذي اتخذت فيه قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال التحفظ عليهما من أجل سماع أقوالهما بعد تحسن حالتهما الصحية.

كما تمكنت قوات الأمن من خلال تحرياتها من تحديد هوية المتهم، وقامت بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة المعصرة، وواجهته بما توصلت إليه التحريات، من خلال سماع أقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات الموجودة والمحيطة بمكان الواقعة، ليعترف المتهم بأنه من قام بطعن المجني عليهما، بعدما سدد لهما طعنات متفرقة في جسدهما من خلال سلاح أبيض.

وأوضح أن سبب طعن الشقيقين خلاف نشب بينه والمجني عليهما، على مكان لركنة سيارة في الشارع، ليتطور الأمر إلى مشاجرة استخدم فيها المتهم سلاح أبيض وتمكن من طعن المجني عليهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأثبت فيه ما توصلت إليه التحريات وأقوال المتهم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.