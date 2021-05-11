شروط المشاركة في مسابقة الإمام المتميز لعام 2021 من «الأوقاف»

حرصًا من وزارة الأوقاف على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها، وجّه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بفتح الباب للراغبين في التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2021، من الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بالمسابقة على نحو:

شروط مسابقة الإمام المتميز لعام 2021

- التقديم للمسابقة اختياري عبر الموقع.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية: «خدمات دينية» طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن سنتين، وحصل على تقرير الصلاحية.

- أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنتين بمرتبة امتياز.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر سنتين وألا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.

- ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى تاريخه.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

جوائز المسابقة

الفائز في هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها: 2000 جنيه، ويدرج اسمه في سجل الأئمة المتميزين، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى «مفتش – رئيس قسم – مدير إدارة»، أو العمل بمساجد النذور، أو المساجد الكبرى، إلى غير ذلك من المهام التي يعد النجاح في مسابقة الأئمة المتميزين سببًا في الترشح لها، طبقًا للقرار رقم: 203 لسنة 2017 م، وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها، والدرجة العلمية الحاصل عليها، ونتيجة الامتحان، وما تقتضيه طبيعة كل وظيفة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه على من يرغب في الالتحاق بهذه المسابقة التقديم عبر الموقع وفق النموذج المعد لذلك، في موعد أقصاه 22 مايو الحالي، علما بأنّ البيانات المقدمة تحت مسؤولية المتقدم.

ويمكن للراغبين الاشتراك عن طريق ملء الاستمارة إلكترونيا من هنـــــــــا، من خلال إدخال الاسم رباعيًا والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمديرية والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي وتقديره، وتاريخ التعيين، والدرجة الوظيفية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وتقرير الكفاية لآخر سنتين، والتخصص، والمؤهل الأعلى وتقديره والعنوان ورقم الهاتف، والمسابقات التي سبق التقدّم لها وتم اجتيازها.