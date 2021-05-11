حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، حيث تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وهي الأبراج المائية، والهوائية، والترابية، والنارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تغامر إلا بمبادرة مدروسة ومحسوبة العواقب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وحافظ أيضا على أسرار الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الحادي عشر وقد تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وامهلهم وقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتجد نفسك مستعدا للتعامل بمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يمدّك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل للتصرّف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد بمواجهتك، حاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية، مع الانتباه لحقوقك كي تحقق إصلاحا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة وتعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية، انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، بشرط أن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر الجديد يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.