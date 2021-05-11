حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعرون بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقدم بهدوء وتعمل في صمت ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وحافظ أيضا على أسرار الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.