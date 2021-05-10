تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم

يستضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي، مساء اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة على قناة القاهرة والناس الموسيقار هاني مهنا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

هاني مهنا ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة اليوم

ويتحدث الموسيقار هاني مهنا خلال برنامج شيخ الحارة والجريئة عن أسرته وفترة الإصابة بفيروس كورونا والعزل المنزلي الذي خضع له، مؤكدًا أنها تجربة صعبة رغم عدم شدة الأعراض التي عانى منها.

ويكشف الموسيقار هنا مهنا، خلال لقاءه ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي، كثيرًا من الأسرار والمشاكل التي واجهته في مشواره الفني والمعارك التي خاضها.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولاحبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويقوم بمواجهة ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.

وتختلف ردود أفعال ضيوف برنامج شيخ الحارة والجريئة بعد مواجهة شيخ الحارة بأسرارهم وأزماتهم منهم من يتعرض للصدمة والغضب، ومنهم من يتمنع عن الرد ويحاول الروب من الإجابة، ويلجأ البعض للرد والتوضيح وتفسير الأمور لجمهورهم.

استقبل برنامج شيخ الحارة والجريئة عدد من المشاهير منهم إيهاب توفيق، وعفاف شعيب، وهيثم شاكر، ونهلة سلامة، وريهام سعيد، ورضا عبدالعال، ومحمد رشاد وطليقته مي حلمي، ونيللي كريم، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، والراقصة صوفينار.