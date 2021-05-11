حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، رّغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس ما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلّب منك الانتباه والتحرّك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وأمهلهم وقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.