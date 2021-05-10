أمطار خفيفة على مناطق بالبحر الأحمر دون تأثر حركة الطرق

شهدت بعض مناطق محافظة البحر الأحمر أمطار خفيفة ومتوسطة، اليوم الإثنين، وغيوم كثيفة وسط ارتفاع في درجة الحرارة بمناطق رأس شقير ومناطق جنوب مدينة الغردقة فيما غطت سماء المنطقة السحب الركامية ولم تتأثر حركة السيارات على الطرق السريعة.

كانت إدارة الأزمات في محافظة البحر الأحمر نشرت تحذير من سقوط أمطار حيث تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية ابتداء من اليوم وحتى بعد غد الأربعاء بإحتمال سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من سيناءوشمال البحر الأحمر، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وفي سياق آخر، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليمات بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والمرافق بتجهيز ساحة تخريد السيارات القديمة بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات بها، وذلك حتي تكون جاهزة لتخزين السيارات المتقادمة في القريب العاجل .

يأتي ذلك في إطار مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي تستهدف تخريد السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

يذكر أن وزارة المالية أوضحت أن ميزانية مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بلغت نحو 2.1 مليار جنية، وتستهدف المرحلة الأولي التي تضم محافظات «القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر» إحلال 70 ألف سيارة، بينهم 55 ألف سيارة أجرة، وتاكسي .