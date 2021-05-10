ساحات الأقصى تشتعل في رمضان.. الرصاص بدلا من الاحتفالات

سنوات طوال ظلت فيها ساحة مدرج باب العامود وساحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية ملاذًا للفلسطينيين والمقدسيين، خاصة في ليالي رمضان، لإقامة احتفالاتهم بالشهر الكريم وطقوسهم الدينية، إلا أنَّ شرطة الاحتلال حرمتهم هذا العام من تلك المظاهر، فقد تبدل المشهد، فبدلًا من أصوات الموسيقى التراثية الفلسطينية وضحك الأطفال والشباب، ارتفعت أصوات القنابل المسيلة للدموع وهرولة المتظاهرين.

اشتباكات باب العامود

ومع أول أيام شهر الصيام وحتى مع اقترب نهايته، لا تزال المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، التي أسفرت عن سقوط مئات الجرحى، وأشعل فتيلها مع أول أيام شهر رمضان قوات الاحتلال، حيث اتخذت قرارًا بمنع تواجد الفلسطينيين في المنطقة التي اعتادوا ممارسة طقوسهم الرمضانية فيها، وباتت تجبر الجميع بالقوة على مغادرة المكان.

محاولات عدة استمرت من الجانب الفلسطيني الشعبي لإرجاع قوات الاحتلال عن قرارها الذي أفسد فرحتهم بشهر الصيام، نتج عنه صدامات في كل القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية مع شرطة الاحتلال. وبحسب وصف مؤذن الأقصى الشيخ زهير صباح في تصريح سابق لـ«الوطن»، فإنه «حتى غزة تضامنت وأطلقت رشقات من الصواريخ باتجاه الاحتلال وتوعدوا بالتصعيد إذا لم تكف سلطات الاحتلال عن قرارها».

وبعد أن زادت حدة مواجهات الأهالي مع قوات الاحتلال التي وضعت حواجز حديدية لمنع العبور إلى ساحة باب العامود، استسلم الجانب الإسرائيلي وأعطى أوامره لجنوده بسحب الحواجز وفتح منطقة باب العامود للشباب المقدسي، وعلل ذلك بأنه لا يريد زيادة وتيرة التصعيد وسط تهليل وتكبير واحتفالات من المقدسيين.

اشتباكات حي الشيخ جراح

وفي وقت لاحق، وفي منتصف شهر رمضان، اشتعلت أجواء التوتر في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تشهد شوارع حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة اضطرابات دخلت يومها الثالث عشر على التوالي بين فلسطينيين ومستوطنين يهود على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية، تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وترجع بداية الأزمة، إلى هتافات رددها مستوطنون في حي الشيخ جراح في وجه الفلسطينيين مرددين «عودوا الى الأردن»، فيما رد الفلسطينيون عليهم بهتاف: «عنصريون»، وفي غضون أيام انتشرت شرطة مكافحة الشغب في الحي واعتقلت عددا من الفلسطينيين واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود.

وعلى خلفية محاولات الجانب الإسرائيلي لطمس هوية أهالي حي الشيخ جراح، تصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة طوال شهر رمضان وسط غضب متزايد من احتمال طرد عائلات فلسطينية من منازلهم بمنطقة بالقدس يدّعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.

اقتحام ساحات الأقصى

ومن حي الشيخ جراح إلى ساحات المسجد الأقصى، اندلعت مجددا مواجهات عنيفة، في ساحات المسجد الأقصى بعد اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحاته صباح اليوم، وبدأت الجماعات المتطرفة بالحشد عند مدخل باب المغاربة استعدادا لاقتحام المسجد، الأمر الذي واجهه المقدسيون محاولين منع اقتحات المستوطنين لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تحيي قوات الاحتلال الاثنين ذكرى يوم توحيد القدس، أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقدسيين المصلين وقوات الاحتلال التي بادرت بإلقاء قنابل الغاز والأعيرة المغلفة على المرابطين داخل المصلى القبلي، ما نتج عنه سقوط عدد من الإصابات واعتقالات بالعشرات وتحولت ساحة الأقصى إلى ساحة حرب.

وارتفعت مكبرات الصوت بالنداء لطلب عدد كبير من المسعفين في المسجد الأقصى المبارك، حيث زادت الإصابات بسبب إلقاء قنابل الصوت من قبل الاحتلال على المرابطين بالأقصى.