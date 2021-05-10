تعيين ياسر عامر مديرا للعلاقات العامة والإعلام بجنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتعين عددًا من مديري إدارات الديوان العام بالمحافظة، جاء منها تعيين ياسر إبراهيم عامر، مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وطارق عبدالله عبدالعال، قائمًا بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وعبدالخالق ثروت الشبراوي، مديرًا للبوابة الإلكترونية بالمحافظة.

ضخ دماء جديدة بالوظائف القيادية المهمة

أكد المحافظ في تصريح له، اليوم الإثنين، أن الغرض من هذا القرار هو ضخ دماء جديدة في تلك الوظائف القيادية المهمة، وتمكين الشباب من تقلد المناصب القيادية، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه دائمًا ما يرحب بالشباب الذين يتقلدون مناصب قيادية على أرض المحافظة، ليفيدوا المحافظة بأفكارهم المتطورة، والتي تصب في الصالح العام ولخدمة مواطني المدينة.

إعداد صف ثاني للقيادة

وأوضح أنه يسعى لتكوين صف ثاني لتحمل أعباء القيادة، من خلال تدريبهم وإدماجهم في الأعمال المحلية.