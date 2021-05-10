«أوقاف قنا» تغلق مسجدا لسقوط أجزاء من السقف على المصلين

قررت مديرية الأوقاف بقنا، إغلاق مسجد آل حمد بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمال قنا، عقب سقوط أجزاء من سقف المسجد في صلاة التراويح على المصلين.

وقال الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن الواقعة حدثت مساء أمس، وفور إخطار المديرية تحركت لجنة لمعاينة المسجد محل الواقعة بقرية أبو دياب غرب، وتم إغلاق المسجد للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين، وأخطرت وزارة الأوقاف.

وأضاف أن المسجد بقرية أبو دياب غرب مدرج بخطة الوزارة للصيانة والترميم وطالبنا بالتعديل ليكون إحلال وتجديد لصحن المسجد، وصيانة لدورة المياه لأن المسجد حالته جيدة لكن سقوط بعض الكتل الخرسانية أحدث ثقبًا بالسقف.

يذكر أنه أثناء تأدية صلاة التراويح بمسجد آل حمد بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز ومدينة دشنا محافظة قنا فوجىء المصلين بسقوط بعض أجزاء من سقف المسجد وهو ما أصاب المصلين بالخوف.

تبين أن المسجد تابع لمديرية أوقاف قنا، إدارة أوقاف دشنا، وفي أثناء الركعة الثانية فوجىء المصلون بانهيار بعض أجزاء السقف على رؤوسهم وهم ساجدون.