الموافقة على تخصيص 98 فدانا بفارسكور لإقامة مصنع تحويل مخلفات لطاقة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 98 فدانا بمركز فارسكور لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه بموجب ذلك القرار سيتم تنفيذ مشروع يحقق الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، ما يسهم في دعم المنظومة الجديدة، لبدائل إيجاد الطاقة بمصادر متجددة أخرى لا تضر بالبيئة.

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وشهدت محافظ دمياط، اليوم الإثنين، استلام سيارة إنقاذ بري مجهزة بمعدات ثابتة بتكلفة بلغت نحو 5.027 مليون جنيه، ضمن بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعقيد شريف مهنى مدير إدارة الحماية المدنية.

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واستمعت «عوض» لشرح تفصيلي عن السيارة وإمكاناتها المتعددة، التي ستسهم في رفع قدرات ومهام الحماية المدنية ومجابهة الأزمات والتصدي للحوادث، وتتميز السيارة بوجود ونش رفع بقوة طن ونصف، وجهاز شد بقدرة 5 أطنان، بالإضافة إلى تجهيزها من الداخل بالعديد من الأرفف المتحركة على عجلات يتم سحبها ليتمكن رجل الإنقاذ بسهولة من الحصول على المعدة المطلوبة أثناء عمله.

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