إزالة 405 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ17 بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية، للتصدي للتعديات والمخالفات، ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

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وتم تنفيذ حملة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد بمساحة 213 م2، بمركز دمياط، و9 حالات بمساحة 108م2، بمركز كفر سعد تابعة لولاية الموارد المائية والري، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية، 405 حالات على مساحة 23465 م2، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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وفي سياق متصل؛ شددت «عوض» على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي الحاسم، لأي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة وعدم التهاون في تنفيذ ذلك وتطبيق القانون بكل حزم.

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وفي وقت سابق؛ أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التنسيق مع كل الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون، للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.

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