بعد هدية العيد.. سكان بطن البقر: «شكرا يا ريس حسستنا بقيمتنا»

أعرب عدد من سكان منطقة بطن البقر، عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نقلهم إلى أماكن تليق بحياة كريمة للمواطن المصري، قائلين: «شكرا يا ريس، عشان حسستنا بقيمتنا».

ومنطقة بطن البقر كانت عشوائية وغير مخططة ودون خدمات، مثل الصرف الصحي والمياه النظيفة، بل إن قاطنيها كانوا يشكون من كثرة العقارب والثعابين التي اختارت هذه المنطقة مأوى لها إلى جوار سكانها من البشر، ولذلك فإن المساكن الجديدة تعتبر «هدية العيد» لهم.

وقال أحد السكان تعليقا على حياتهم السابقة: «إحنا عايشين في مأساة بقالنا سنين، مياه صرف صحي وثعابين وعقارب، ونفسنا في أماكن نضيفة نعيش فيها، وربنا يخليك لينا يا سيسي»، بينما قالت سيدة أخرى: «عايزين عيالنا يتربوا في بيئة نظيفة، والله العظيم تعبنا».

وأكدت سيدة عجوز كانت تعيش في هذه المنطقة: «نفسي قبل ما أموت أخد أحفادي في مكان نضيف، كلنا عايشين هنا ونستعمل حمامًا مشتركًا، منذ أربعين سنة، وطول عمري بحلم أعيش في مكان نضيف، ونفسي أعيش في مكان نضيف قبل ما أموت».

وأضاف آخر: «هم قالولنا هتمشوا بكره، وهنروح الشقق الجديدة قبل العيد.. شكرا يا ريس حييت فينا الأمل، وربنا يخليك يا سيسي».

وبعد أن أوفت الدولة بوعدها، ونقلتهم إلى الأماكن الجديدة قال السكان: «الحمد لله، جابونا في الشقق الجديدة قبل العيد، والشقق فيها كل المستلزمات، والسراير والشاشات والغسالة والثلاجة، وغرف نوم أطفال وأنترية ونيش، وصفرة، ومطبخ جاهز، وودانا مكان نضيف مكناش نحلم بيه»، مؤكدين: «شكرا يا ريس حسسنا بقيمتنا».