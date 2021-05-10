محيي إسماعيل: استخدمت «قرن غزال» حقيقي في التصوير واتوقفت سنتين

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه في فيلم زهور برية مع الفنان حسين فهمي، ونادية لطفي، استخدم أسلحة بيضاء حقيقية «قرن غزال»، في أثناء تصوير الفيلم بمدينة مرسى مطروح»، لافتا إلى أنه بسبب هذا الأمر أوقف لمدة سنتين؛ لأن هذا يعد جريمة وخطيئة كبيرة، مؤكدا انه أراد أن يكون المشهد حقيقيا، ويوجد به تقمص كبير.

وأضاف «إسماعيل» خلال استضافته في برنامج «العرافة»، المذاع على فضائية «المحور»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة: «حرمت من بعدها استخدم أسلحة حقيقية رغم إن المشهد فات على المخرج وعلى المصور رمسيس مرزوق، وكنت طالع ساعتها في دور متعاطي مخدرات، وهعتدي على نادية لطيفة، وهحط السكينة على شفتها، وأما المخرج قال ممعيش غير شريط واحد هنسجل عليه، قولت دي فرصة وعملت اللي عملته»، لافتا إلى أنه لا يثق في السيدات، لكنه تزوج مرة واحدة، وقد أحب بنت ألمانية لمدة عام، وساعدها على دخول الإسلام.

ونوه الفتات القدير، إلى أنه لجأ إلى حيلة للذهاب من مدينة المهندسين إلى مصر الجديدة؛ إذ استخدم سيارة إسعاف بعد عدم حضور تاكسي أو أوبر، وبالفعل استوقف الإسعاف وقال إنه مريض، ويريد أن يذهب إلى الطبيب فساعده.

واشتهر محيي إسماعيل بالأدوار التي تعكس شخص مريض نفسي، ويؤدي حركات غريبة بجسده وعينيه.