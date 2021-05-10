منح 4133 معلما شهادة الصلاحية لتغيير المسمى الوظيفي

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تم اعتماد القرار رقم 60 لسنة 2021، من وزير التربية والتعليم، بمنح الصلاحية لعدد 4133 معلما ومعلمة.

وأضاف «حجازي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية، لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء به مهنيا، والحرص على رضاه الوظيفي.

وفي سياق متصل؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرضا الوظيفي للمعلمين، وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 60 لسنة 2021 بشأن منح المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفى شهادة الصلاحية اللازمة لذلك.

يشمل القرار إجمالي 4133 معلما استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى تخصص آخر، أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، منهم عدد 3395 معلما من معلمي التعليم العام وعدد 738 معلما من معلمي التعليم الفني.

ويمكن لمديريات التربية والتعليم إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى أو من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، وصورة من القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، للعرض على المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل، بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك.

«شوقي»: حريصون على تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على تطوير جميع مناهج العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم وضع مناهج دراسية وفق المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على توفير تعليم على مستوى عالي ومتميز من الجودة لجميع الطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن عملية تطوير المناهج تأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الامتحانات بدأت تعتمد على نظام الأسئلة الجديد، الذي يقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

«شوقي»:عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا في لجان مؤمنة

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيًا في شهر يونيو المقبل.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبد التواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات، للحفاظ على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.