تفاصيل المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في اللُد

انطلقت مساء أمس الاثنين مظاهرات حاشدة دعما لمدينة القدس المحتلة في العديد من المدن الفلسطينية داخل ما يعرف بالخط الأخضر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخرجت المظاهرات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتصمين في حي «الشيخ جراح» وباب العامود في المدينة المحتلة.

وشهدت مدينة «اللد» التي تبعد قرابة 38 كيلو متر عن القدس المحتلة، أحداثا دامية ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت شوارع المدينة إلى ساحة معركة حامية الوطيس، مثل الناصرة، وشفا عمرو، ويافا، وأم الفحم، وعين ماهل، وطمرة، وباقة الغربية، ومجد الكروم، وعرابة، وشقيب السلام بالنقب جنوبي البلاد، والزازير، والرملة، وكفر كنا، وجلجولية، وكفر مندا، وجديدة - المكر، وكفر قرع.

و«اللد» من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع شمال غربي القدس المحتلة.

وشهدت المدينة، عملية إنزال للعلم الإسرائيلي، ورفع علم فلسطين على عامود للإنارة في المدينة، كما وثق مقطع فيديو اشتعال النيران في مركز للشرطة في المدينة كذلك.

متظاهرون يؤكدون: القدس هي بوصلة فلسطين

وأكد المتظاهرون، أن القدس هي بوصلة فلسطين، وجميع أبناء الفلسطيني بمختلف التوجهات السياسية ملتفون حول القدس، وهذا الغضب سيترجم إلى غضب أكبر إذا استمر الاحتلال بهذه السياسة العنصرية، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأغلق المتظاهرون في «أم الفحم»، شارع وادي عارة بالسواتر، وهتفوا ضد السياسات الإسرائيلية واقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، واعتدائها على المقدسيين في حي الشيخ جراح وباب العامود.

من جانبها، وجهت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» التحية إلى مدينة «اللد» المحتلة، وشبابها المنتفضين دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية«صفا».

وكان شاب فلسطيني يدعى «موسى حسونة»، استشهد في وقت سابق، وأصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة، بنيران مستوطن في «اللد» داخل أراضي الـ48، خلال قمع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، للاحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في حي «الشيخ جراح» وساحة باب العامود والمصلين في محيط المسجد الأقصى المبارك.