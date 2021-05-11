عاجل.. 3 شهداء إثر قصف شقة سكنية في «مخيم الشاطئ» بغزة

استشهد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة من بينهم امرأة بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في «مخيم الشاطئ» غرب «غزة».

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، منزل في «مخيم الشاطئ» غرب«غزة»، ما أسفر عن مقتل المرأة، فيما أصيب جميع أطفالها بجروح.

وردا على القصف الإسرائيلي، قصفت كتائب «الشهيد عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، صباح اليوم، مدينة «عسقلان» شمال شرقي غزة، برشقات مكثفة من الصواريخ.

وقالت الكتائب، إنها وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة.