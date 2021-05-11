تعقيم دوري لمتحف شرم الشيخ: من الأسطح للممرات حتى أماكن الزائرين (صور)

أجرى متحف شرم الشيخ بأعمال التعقيم والتطهير الدورية، وذلك استمراراً لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال فترة الأعياد المقبلة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنَّ أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان صادر اليوم، أنَّها شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والأسطح التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.