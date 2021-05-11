حصص عن كورونا في استراحة التراويح بالمنيا

اعتاد المصلون في المنيا علي سماع خطب ومواعظ دينية قصيرة خلال استراحة صلاة التراويح التي تتم عقب صلاة العشاء بمساجد محافظة المنيا، غير أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد عقب ظهور الموجة الثالثة لجائجة فيروس كورونا المستجد، أجبرت مديرية الصحة علي استغلال هذا التجمع الروحاني لنشر التوعية بالفيروس، وكيفية الوقاية منه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها إرتداء الكمامات الطبية والبعد عن التجمعات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي واستخدام المعقمات والكحول في التطهير.

وظهرت سيدات من فرق التوعية التابعة لمديرية الصحة في عدد من مساجد محافظة المنيا، يدرن ندوات توعية قصيرة في استراحة صلاة التراويح، وتكرر نفس الأمر في بعض الكنائس بمختلف الطوائف، وظهرت سيدات في مساجد يجلسن علي الأرض ويتابعن باهتمام حصص التوعية التي تتناول خطورة الاستهانة بالفيروس وعواقب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من الإصابة والتعامل مع الأعراض حال ظهورها، ودور الصحة في توفير كافة الاحتياجات وتجهيز المستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا تكثيف التوعية الصحية بالمساجد والكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لنشر الوعي الصحي بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية إتخاذ الاجراءات الاحترازية والتوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار " 100 مليون صحة" والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا أنه يتم عمل توعية وتثقيف صحي للمواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرات لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.