ضبط شخص نصب على 6 أشخاص في 2 مليون جنيه بالإسكندرية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية و5 آخرين، بقيام صاحب شركة لتجارة إكسسوارات المحمول - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2 مليون جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.