لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 21 مقهى وورشة ومحل في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ولاسيما القرارات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا للحد من انتشار الوباء، معلنة تنفيذ حملات ليلية مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة قامت بها الوحدات المحلية هنالك.

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تشميع 21 محل و مقهى وورشة

وأسفرت الحملات التى استهدفت المرور على المنشآت بكافة المناطق عن غلق وتشميع 21 مقهى وورش ومحلات تجارية بنطاق دمياط وفارسكور وكفر البطيخ والزرقا لاختراقهم مواعيد الغلق ، فضلاً عن رصد 21 مخالفة أخرى لعدم ارتداء الكمامة بمناطق مختلفة، إذ تم تحرير محاضر حيالها و توقيع الغرامات الفورية.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية و الخدمية والمرافق ، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها .

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وأشار «شعراوي»، إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية مؤكداً رفع حالة الإستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة .

وشدد على ضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

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كما وجه وزير التنمية المحلية بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بالغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها .

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