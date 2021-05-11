31 مايو.. مصر تستضيف المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي

تستضيف القاهرة الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي «World AI Show» والمنعقد عبر الإنترنت يوم 31 مايو الجاري، وذلك بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة Trescon Global العالمية المنظمة للحدث.

وتجمع الفعالية، نخبة من أبرز خبراء تكنولوجيا المعلومات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين، حيث سيتمّ خلال الفعالية تقديم محتوى متميز خلال العروض وورش العمل وعرض لأحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة لعقد عدد من اللقاءات بين خبراء الصناعة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.

ويأتي المؤتمر، في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرة غير مسبوقة في المعاملات الإلكترونية في إطار توجه الدولة بقوة نحو التحول الرقمي حيث تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية دمج واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مختلف المعاملات الرقمية وعلى رأسها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: «نحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من خلال تسريع تبني التقنيات الناشئة وبما يساهم في تطوير مختلف القطاعات، ولذلك نحن متحمسون للغاية لدعم هذا الحدث المتخصص والهام للمساعدة في تحفيز نمو مناخ أعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر».

وحققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كشف تقرير مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت» ومركز أبحاث التنمية الدولية عن تقدم ترتيب مصر فى المؤشر العام لتصبح في المركز رقم 56 عالميًا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز رقم 111 بين 194 دولة فى عام 2019.

وتستهدف الفاعلية استكشاف سوق الذكاء الاصطناعي في مصر في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وبحث مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وكذلك مناقشة كيفية تهيئة وخلق نظام جيد وبيئة عمل ملائمة لاحتضان ونمو المشروعات التكنولوجية الناشئة.

وقال ميثون شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة «Trescon»، أنَّ الذكاء الاصطناعي يُعد أسرع التكنولوجيات تطورًا وتأثيرًا على المجتمعات ولاسيما على التكنولوجيات الأخرى نفسها وأن الشركات والجهات التي لا تسعى لتبني التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمساعدتها على الابتكار والتطور الدائم سيتلاشى دورها ومكانها في المستقبل.

تشارك في المؤتمر الدكتورة جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، حيث ستقوم باستعراض الدور التنموي للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وتعدد الجهات المستفيدة من تطبيقات هذه التكنولوجيا. كما تتضمن فعاليات المؤتمر الافتراضي العديد من الجلسات والحلقات النقاشية لأبرز خبراء وعلماء البيانات ورواد التكنولوجيا والباحثين.

ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة المصرية فى الوقت الحالي حيث تحسن ترتيب مصر 55 مركزًا خلال عام واحد فقط كما تبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودًا ضخمة للتوسع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وبزيادة سنوية تقدر بنسبة تتراوح بين 20٪ و34٪.