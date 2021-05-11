القوى العاملة تعين 43 شابا وتفتش على 506 منشآت بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ عيّنت 43 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 912 شابا.

وقال وزير القوى العاملة، إنّ المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ11 عاملا بمبلغ 36 ألف جنيه.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أنّ المديرية خلال شهر أبريل الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 232 منشأة، وتمّ تحرير إنذار لـ104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تمّ إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنّه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضرا للمنشآت المخالفة.