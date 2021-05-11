إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتحرير

أعاد القائمون على المتحف المصري بالتحرير، تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف، التي جرى فكها منذ شهور وحفظها بحديقة المتحف وتركيب بوابة غيرها حديثة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت صباح عبدالرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن البوابة الحديدية الخارجية الأصلية للمتحف المصري جرى فكها منذ شهور قبل الفعالية، للحفاظ عليها وتسهيل خروج موكب المومياوات، حيث كانت البوابة القديمة تمثل عائقا أمام مرور الموكب، لذلك جرى فك البوابة الأصلية بمعرفة المختصين وتصنيع بوابة أخرى حديدية بصورة مؤقتة تسمح بمرور الموكب بسهولة.

وأشارت «عبدالرازق» إلى أن البوابة الخارجية الأصلية للمتحف كان قد جرى ترميمها وإعادة تشغيلها العام الماضي، لأول مرة منذ تعرضها للتلف عام 2011.