نصائح «الصيدليات» لتجنب أمراض الصيف موطن الفيروسات والبكتيريا

حذرت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة المواطنين من الأمراض المصاحبة لفصل الصيف.

وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، إن هناك أمراض قد تصيب الإنسان خلال فترة الأعياد والمصايف، بسبب التنقل والذهاب إلى المصايف.

وأشار إلى أن من أهم الأمراض التي تصيب الإنسان، هي أمراض الجهاز الهضمي وخاصة التسمم الغذائي ويحدث بشكل كبير في أوقات الأعياد والعطلات لتناول الأغذية خارج المنزل، إضافة إلى ضربة الشمس وحروق الجلد والطفح الجلدي، بالإضافة إلى عدوى العيون.

وأرجع عبد المقصود، سبب زيادة الأمراض في فصل الصيف والأعياد إلى التحول من الطقس الحار والبارد أو العكس، أو تعرض الفرد إلى أشعة الشمس التي تؤدي غالباً إلى حروق من الدرجة الثانية.

وتابع: هناك أيضا الأمراض المرتبطة بالتسممات الغذائية، لأن الناس عادة خلال فصل الصيف يتناولون وجبات غذائية خارج منازلهم بعد شهر كامل من العزومات والفطور في المنزل في شهر رمضان، وبقدوم العيد يجعلهم يقبلون على شراء أطعمة التيك أوي.

وأكمل: كما أن لجوء المواطنين الى الشواطئ يعرض البعض منهم إلى بعض الأمراض وكذلك حمام السباحة، وهو من الأشياء التي تسبب بعض الأمراض الجلدية.

وأردف: كما تسبب الموجة الحارة مشاكل في الجهاز التنفسي، وخصوصاً بين المسنين، وفي الحر الشديد ترتفع مستويات حبوب اللقاح وسائر المواد الموجودة في الهواء والمسببة للحساسية وارتفاع درجة الحرارة مناخ مثالي لنمو الفيروسات والبكتيريا، وتحدث هذه العدوى الفيروسية غالباً مع الأطفال الصغار والمسنين.

وشددت الشعبة على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس بلا ضرورة خاصة وقت الظهيرة والالتزام بلبس القبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية، مع ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة لونها فاتح، ويفضل أن تكون قطنية.

ونصح بالإكثار من شرب الماء (8 أكواب يومياً) والاهتمام بتناول وجبات طعام صحية (خضراوات وفواكه وحبوب)، لأن 50% من وزن الطعام يحتوي على سوائل مع تجنب وضع الزيوت والكريمات على الجلد، لأنها تمنع التعرق وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم.

ونصح بعدم ترك الأغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة حتى تمنع نمو الميكروبات وتكاثرها، إضافة إلى تبريد الغذاء بعد طهيه عند درجة أقل من (7م) وذلك بحفظه في الثلاجة.