دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين معيد بـ«طب طنطا» (مستند)

أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية، أمام الدائرة 15 بمحكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 657 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27 مارس 2021، بتعيين أحمد محمد شفيق سعيد في وظيفة معيد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة طنطا، وبطلان كل ما سبق هذا القرار من اجراءات تمهيدية، وبطلان مذكرة الرأي القانوني الصادرة من مصطفى أحمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47533 لسنة 75ق كلا من رئيس الوزراء بصفته ووزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ووزير المالية ورئيس جامعة طنطا وآخرين.

واستندت الدعوى إلى أنَّ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة طنطا صدر بالمخالفة للقانون ولحكم المحكمة الإدارية 5868 لسنة 45ق إدارية طنطا ومشوبا بالغش والتدليس وموصوم بعدم المشروعية.

وطالب المحامي، في نهاية دعواه، بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 907/2021 والصادر بتاريخ 27 مارس 2021، بكامل أجزائة لمخالفته القانون، ولعدم مشروعيته، وللانحراف في استعمال السلطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.