سوهاج تسجل 60 إصابة و14 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، إن المحافظة سجلت 60 حالة إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا وفق الاحصائيات الرسمية وذلك عن يوم أمس الاثنين 10 مايو 2021.

وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أنه لأول مرة تنخفض أعداد الوفيات لتصل إلى 14 حالة منذ بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن أغلب الوفيات من المرضي بقوائم انتظار العناية المركزة.

وأدت الإجراءات العاجلة التي اتخذتها محافظة سوهاج، إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، وكانت المحافظة تسجل في الغالب إصابات من 80 إلى 105 إصابة، والوفيات من 18 حتى 25 وفاة، بشكل يومي، وتسبب عدم وجود عناية مركزة للحالات المصابة إلى ارتفاع الوفيات بشكل كبير.

واتخذ محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، عدة قرارات للحد من الزيادة في أعداد الإصابات، وشكل المحافظ، غرفة عمليات علي مدار الساعة لمتابعة الحالة العامة ومراقبة التجمعات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكلف محافظ سوهاج، رؤساء المدن والقري بمواصلة العمل في الفترة المسائية والمرور علي مختلف الشوارع للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم وجود تجمعات من المواطنين وبخاصة في فترة الأعياد، وشدد المحافظ علي اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية مع المخالفين، وتشميع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وكلف رؤساء المدن والقري بسرعة تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والتأكد من التزام المواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات وعمل فحص لدرجة حرارة الجسم في تلك المصالح.

وتمكنت محافظة سوهاج، من توفير تانك اكسجين تم وضعه في مستشفى صدر جزيرة شندويل، وذلك لاستخدامه في الحالات الطارئة، ويجري متابعة عمل مصنع الأكسجين في المنطقة الصناعية بحي الكوثر، والتأكد من وصول الأكسجين لكافة المستشفيات، وعدم وجود نقص في أي مستشفي عن الحد المسموح به.