حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:04 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
حظك اليوم برج الأسد
مولود برج الأسد لا يأتمن أحد على أسراره، ونادرًا ما يثق في شخص للنهاية، فهو كثير التشاؤم وكثير المخاوف من عدة أشياء أهمها الموت والفشل.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
معاكسة القمر تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك وتركيزك مهما كانت الاستفزازات.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.