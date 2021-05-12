حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه حسّ مرهف، كما أنّه شخصية شديدة القلق باستمرار على الأشخاص المقربين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يوم مميز يحمل لك الحظ والحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.