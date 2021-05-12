حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لأربع أنواع مائية وهوائية وترابية ونارية، وتقدم تستعرض الوطن في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقا ومرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون أكثر حذرا والزم الكتمان، كما أن ملاحظتك للتفاصيل الدقيقة تجعلك ترى الصورة بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تحقيق مزيد من الانفتاح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة إيجابية وتشعر بالسعادة وتنعم بتوافق حقيقي مع محيطك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

معاكسة القمر تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك وتركيزك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يوم مميز يحمل لك الحظ والحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تتعرض علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك للمنغصات وعليك بالصبر واعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك قوة ويساعدك ذلك على إنجاز واجباتك وملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تهتم باللباقة في إدارة علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المعاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة وإذا كان هناك لقاء عاطفي أو عائلي عليك أن تنسى المضايقات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل جمال إسماعيل، ويوافق تاريخ ميلاده 20 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة ليلى غفران، ويوافق تاريخ ميلادها 19 مارس.