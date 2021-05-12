حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية، ويتميز أصحاب ذلك بالبرج بالذكاء الشديد، والاتزان، ويميل أصحاب برج الميزان إلى العلاقات العاطفية من الأبراج التي تميل للسلام في العلاقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مثالي لتحديد هدفك وتنمية ما تملك وتخطط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية وجرأة في التعبير عن مشاعرك ويعدك الفلك أيضا بأوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.