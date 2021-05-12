حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يُحقق توافقاً واسنجاماً مع برج الميزان والأسد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. واليوم عليك أن تكون حذرًا في الحسابات التجارية والمادية وأيضا انتبه في إدارة أمورك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتسرع في ردود أفعالك أو مقاومة كل شيء وكل شخص.. حاول أن تكون لبقًا ومرنًا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.