حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يفضّل اللون الأصفر، ويُحقق انسجاما مع مواليد برجي القوس والدلو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون أكثر حذرا والزم الكتمان، كما أن ملاحظتك للتفاصيل الدقيقة تجعلك ترى الصورة بوضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.