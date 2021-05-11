مشروع الـ«100 مركب» للشباب المصري.. نواة لأسطول صيد ضخم

وجه تنموي جديد، شهدته مدينة الإسماعيلية اليوم، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مشروعات قومية ضخمة، من بينها تسليم عدد من الشباب، مجموعة من مراكب الصيد، ضمن استراتيجية تطوير أسطول الصيد المصري، ومشروعات الشباب، حيث يضم المشروع 100 مركب صيد، تم الانتهاء من 34 منها مستعدة للإبحار بعد دخولها مرحلة التجارب.

السيسي: سيكون نواة لمشروع عالمي.. وتكلفته 2 مليار جنيه

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الافتتاح، إن مشروع بناء 100 مركب صيد في هيئة قناة السويس، سيكون نواة لأسطول صيد يسمح لمصر بالخروج في المياه الدولية ويقوده الشباب، مضيفا: «عندنا كل المعدات المطلوبة في هذه المراكب».

وتعمل الهيئة في المشروع منذ نحو عام ونصف العام، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنّ قيمة المركب تقدر بنحو 17 أو 18 مليون جنيه: «عشان مننساش الرقم نقول 20 مليونا، يعني لو قلنا 100 مركب يبقى 2 مليار جنيه».

وتابع: «المركب يعمل عليها بين 8 إلى 14 شخصا مطاقم ومجهزة بشكل كامل، على أن تعمل في المياه الإقليمية والدولية، بها رادار وأجهزة اتصال وفيها ثلاجة ومصنع ثلج صغير ومحطة تحلية مياه صغيرة».

تفاصيل مشروع أسطول الصيد

ويتضمن المشروع تدشين 100 سفينة صيد للشباب الصيدين، بهدف المساهمة فى حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل لأهالى مدن القناة.

وتم الانتهاء من 12 سفينة بطول 24 مترا وعرض 7 أمتار لكل سفينة، حيث تسمح بحمل 50 طن أسماك، ومجهزة بوسائل الاتصال والإنقاذ وأحدث تكنولوجيات ومعدات الصيد الحديثة.

وتم العمل على تجهيز 34 مركبا، على أن يكون الانتهاء منها مع نهاية عام 2021، وإضافة إلى 32 مركبا آخر في عام 2022، مع وجود كل معدات الصيد علي متن المركب بجانب معدات السلامة والأمان.

وصنعت تلك المراكب بأيدي وخامات مصرية بنسبة حوالي 70% وباستثمارات قاربت حوالي مليار و800 مليون جنيه، والتي تعتبر نقلة كبيرة في الأسطول المصري للصيد.

وتولت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، تصنيع 10 مراكب، والإنشاءات البحرية 12 مركبا، إضافة إلى بناء 4 مراكب في ترسانة السويس، وفقا لمحمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن.

وأطلقت هيئة قناة السويس اسم «وطنية» على أسطول الصيد الجديد، وتعمل المراكب بنظام الصيد بالجر بإنزال الشباك وبدء جرها بسرعة 5 عقدات وسحب الشبكة المحملة بالأسماك ورفعها للسفينة، وتولت شركة الأعمال الهندسية «البورسعيدية» التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية، واستيراد 20% فقط من الخارج.

نقيب الصيادين بالسويس: المشروع هيفتح بيوت كتيرة وهينشط الثروة السمكية

من جانبه ثمن بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، ذلك المشروع الضخم، الذي يراه بالغ الأهمية بالنسبة للصيادين والثروة السمكية والبلاد على مستوى عام.

وأكد «أبو الحسن»، لـ«الوطن»، أن مشروع أسطول الصيد المصري يعتبر طفرة كبيرة في مجال الصيد والثروة السمكية، موجها الشكر للرئيس السيسي على جهوده في مختلف القطاعات لأجل المصرية، وذلك القطاع على وجه الخصوص، ما يجعله رئيسا لكل المواطنين.

وتابع أن ذلك المشروع الحديث من شأنه أن «يفتح بيوت ناس كتير والصيادين الغلابة اللي هيكونوا في المراكب»، مشيرا إلى أنه من شأنه الانعكاس بتحسين الثروة السمكية وتنشيط حركة التصدير بها، ما سيجعل مصر في مصاف الدول المصدرة للأسماك.