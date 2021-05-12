ما حكم تحية «كل عام وأنتم بخير» في عيد الفطر؟.. الإفتاء تجيب

قبل ساعات من الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذى يحرص المسلمين فيه على تبادل التهاني والأمنيات الطيبة، ورد سؤال لدار الإفتاء بنحو «أنه نظرا لأن يدَّعي البعض أن عبارة كل عام وأنتم بخير أوعيدكم مبارك في الأعياد ليست مشروعة وأنها تحية الكفار، وأنها سرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، ومشابهة الكفار في تهنئة أعيادهم لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود، وأنه لا يقال ذلك في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر فضلًا عن غيرهما، ولا يجوز إلا قول «تقبل الله طاعتكم».

حكم التهنئة بـ«كل عام وأنتم بخير»

وأوضح الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن كل عام وأنتم بخير: كلمة تقال في أيام الأعياد والمواسم، تعارف الناس أن يُهنِّئ بعضُهم بها بعضًا، وهي جملة خبرية لفظًا، إنشائيةٌ معنًى، والمقصود بها: الدعاء بدوام الخير هذا العام والأعوام القابلة، وكذلك مقولة عيدكم مبارك؛ فهي خبر في اللفظ، ودعاء في المعنى؛ أي: جعل الله عيدَكم مباركًا.

وتابع: يستحب للمسلم تهنئة أخيه في كل ما يصيبه من الخير؛ سواء أكان ذلك في الأعياد أم كان في المناسبات الخاصة، ويجوز له ذلك بكل لفظ يحمل معنى الأماني الطيبة والدعوات الصالحة مما اعتاد عليه الناس بينهم، ومن ذلك قولهم: «عيدكم مبارك»، أو «كل عام وأنتم بخير»، بل يستحب التهنئة بهما؛ لما فيهما من الدعاء بالخير، والتبشير به.

وأما نفي جواز ذلك أو القول ببدعيته لمشابهته لقول الكفار: فهو كلام باطل؛ إذ المنهي عنه في مشابهة الكفار هو مشابهتهم في عقائدهم الكفرية أو عاداتهم التي ورد النهي عنها في شرعنا، أما ما لم يرد عنه نهي في شرعنا من عاداتهم أو أقوالهم الحسنة فلا يشمله النهي عن التشبه بهم، بل هو مما يندب فعله.