تعرف على مواصفات ومميزات مراكب الشباب للصيد

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تدشين أول 34 سفينة صيد مصرية كنواة لأسطول صيد كبير يعمل علي تعظيم الموارد المائية ورفع الإنتاج من الأسماك ونرصد لكم أهم المعلومات عن الأسطول.

1- تم الانتهاء من الدفعة الأولي من 100 سفينة وتضم 34 حملت اسم «وطنية»، ويبلغ طول السفينة 23.9 مترا بعرض يتجاوز 7 أمتار وغاطس تجاوز 3 أمتار وتصل سرعة الإبحار إلي 10 عقدة، إضافة إلي قدرة تخزين حتى 50 متر مكعب من الوقود.

2- تعمل السفن بنظام الجر الخلفي ومجهزة بأوناش مناسبة لرفع الأسماك وتم تزويدها بسونار مجهز لكشف أماكن الأسماك وتحديد نوعيتها ومحطة لإنتاج الثلج.

3- تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتصبح صالحة للشرب لطاقم السفينة وتم تزويدها بأحدث الأنظمة الملاحية كالبوصلة الملاحية ورادار وجهاز اتصال داخلي وجهاز اتصال محمول.

4- تم تزويدها بأحدث جهاز للخرائط الملاحية وجهاز قياس الأعماق وجهاز للقمر الصناعي «ثريا» وجهاز تحديد مكان السفينة.

5- تسع السفينة لإعاشة 14 فرد من خلال 3 كبائن تسع كل واحدة منها 4 أفرد وكابينة أخرى تسع فردين، وتم تجهيز مطبخ كامل مجهز بأحدث الأدوات ودورات مياه.

6- صممت السفينة بسواعد عاملة مصرية من أمهر المهندسين والعمال والفنيين وفي وقت قياسي.

7- تم بناء المركب في وقت قياسي بنسبة بناء وتشطيبات بلغت 80% وكافة المعدات مصرية، عدا بعض المهمات التي تم استيرادها من الخارج بنسبة 20% تقريباً.

8- تم تسليم مراكب الصيد إلى الشركة الوطنية للثروة السمكية لتصبح هي المسؤولة عن تدريب الكوارد الفنية وتسليم المراكب للشباب من الصيادين.