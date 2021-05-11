مستشار «الوزراء» يكشف تحرك الحكومة السريع لمتابعة شكوى مواطن: مصر بتتقدم

سرد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، موقفا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، يُعبر عن سرعة الحكومة في اتخاذ القرارات، والتواصل بشكل سريع للغاية مع المواطنين، مردفًا: «الدنيا اتغيرت والله ومصر بتتقدم»، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

وقال «يونس»: «من شوية نشرنا خبر مهم على الفيس بوك، على لسان السيد القصير، وزير الزراعة، بيشدد فيه على التصدي لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية في إجازة العيد، وأن أجهزة الوزارة ستتصدى وتتعامل مع أية محاولة للبناء المخالف، وسيكونوا على أهبة الاستعداد طول الإجازة».

وتابع: «المهم، علق على الخبر مواطن من أهالينا في سوهاج، وكتب (البناء شغال والدنيا زي الفل والرقعة الزراعية تدمرت.. شوف طالما فيه موظف حماية أراضي مرتشي وموظف مجلس محلي مرتشي يبقى تعليمات الوزير لا يعمل بها.. تعالي اتفرج بس في قرية الكشح دار السلام سوهاج مافيا تبوير».

وواصل: «الأهم إن الوزير قرأ التعليق، وتحرك على الفور، واتصل بنفسه بمدير مديرية الزراعة في سوهاج وتم التواصل مع كاتب التعليق، ومش بس كده فريق عمل من الوزارة راحوا زاروا المكان اللي هو عايش فيه، ولم يجدوا أية مخالفة جديدة، واللي بيتكلم عنه كلها حالات قديمة جدا».

وتابع: «موظفو الوزارة عملوا محضر اجتماع وخدوا فيه كلام صاحب التعليق، ووقعوا كلهم عليه وبعتوه للوزير، ومعايا نسخة منه على فكرة، المهم الراجل قال للوزير إيه، قال: (أنا يامعالي الوزير في صدمة عصبية، مش مستوعب سرعة التحرك، والإجراءات دي في لمح البصر».

وواصل: «يا جماعة الدنيا فعلا اتغيرت، ومصر بتتقدم، بس أنا - كهاني- زعلان من المواطن اللي علق تعليق مُحبط وكَال فيه الاتهامات بدون وجه حق.. ياريته كان على حق للأسف! وكهاني برضه، فخور بأداء مسؤول في الحكومة المصرية.. وأدعوكم جميعا لمتابعة ما يحدث في وزارة الزراعة من تقدم ملموس، دون ضجيج، تقدم انتظرناه طوال سنوات مضت. تحيا مصر».