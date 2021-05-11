بعد ارتفاع معدل بيعها.. أرخص السيارات الأوروبية موديل 2021 في مصر

سجلت مبيعات السيارات الملاكي الأوروبية داخل السوق المحلي، خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2021، ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 1.9%، بعدد 12085 سيارة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك»؛ وخلال السطور التالية نرصد أرخص السيارات الأوروبية في السوق المصري.

رينو لوجان

تتوافر السيارة رينو لوجان موديل 2021، بـ6 فئات مختلفة، التجهيزات الأولى بسعر 179 ألف جنيه، والثانية بـ 199 ألف جنيه، والثالثة بـ 209 آلاف جنيه، والرابعة بـ 219 ألف جنيه، والخامسة بـ 229 ألف جنيه، والسادسة بـ 239 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 110 أحصنة، وعزم دوران 148 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل باختيارين من ناقل الحركة، الأول مانيول مكون من 5 سرعات في الفئات الأقل سعرًا، والثاني أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

تأتي السيارة رينو لوجان بأبعاد (4348 مم طولا، 1994 مم عرضا، و1517 مم ارتفاعا)، وطول قاعدة العجلات 2634 مم.

تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من (0 : 100) كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

فيات تيبو

-تتوافر السيارة فيات تيبو بـ 6 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 199 ألف جنيه، والثانية بـ 214 ألف جنيه، والثالثة بـ 260 ألف جنيه، والرابعة -هاتشباك- بـ 280 ألف جنيه، والخامسة بـ 302 ألف جنيه، والسادسة -هاتشباك- بسعر 320 ألف جنيه.

-تتوافر السيارة بخيارين من المحركات: الأول رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي، وقوة 95 حصانا، وعزم دوران 127 نيوتن/ متر؛ متصل بناقل حركة مانيول مكون من 6 سرعات .

أما الثاني فهو رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 110 أحصنة، وعزم دوران 152 نيوتن/ متر؛ متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4540 مم طولا، و1790 مم عرضا، و1490 مم ارتفاعا)، ويصل طول قاعدة العجلات 2636 مم.

-تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة؛ وتتسارع من (0 : 100) في غضون 11.2 ثانية.

سيتروين سي إليزيه

-تتوافر السيارة بفئة واحدة بالسوق المحلي بسعر يصل إلى 235 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن / متر.

-المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4427 مم طول، و1948 مم عرض، و1466 مم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2652 مم.

-تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة؛ وتتسارع من (0 : 100)كم/ ساعة في غضون 12.7 ثانية.