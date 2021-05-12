بينهم مشاهير.. الجونة تستقبل آلاف المواطنين لقضاء إجازة العيد

استقبل منتجع الجونة بمدينة الغردقة «على ساحل البحر الأحمر»، عدد كبير من الفنانين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة بالإضافة إلى الآلاف من السائحين لقضاء إجازة العيد على شواطئ المنتجعات السياحية.

ويضم منتجع الجونة ما يقرب من 30 فندقا ومنتجعا سياحيا ما بين أربعة وخمسة نجوم بالإضافة إلى العشرات من الفيلات الخاصة التي تمتد على مساحة 38 كيلو متر مربع، وتبعد عن مطار الغردقة الدولي 22 كيلومتر شمال مدينة الغردقة، ويفصلها عن القاهرة مسافة 470 كيلومتر.

وكشف أحد مسؤلي الجونة عن توافد المئات من السيارات الخاصة على بوابات الجونة والتى تقل الآلاف من الرواد بينهم فنانين ومشاهير الفن والرياضة وعدد من للشخصيات العامة لقضاء إجازة عيد الفطر، في منتجعات الجونة.

وتابع المصدر أن عدد كبير من الـ30 منتجعا كاملة العدد ولا يوجد بها حجوزات بالإضافة إلى العشرات من الفيلات الخاصة والتي لها شاطئ خاص وحمام سباحة في كل فيلا وهي ملك لأصحابها من الفنانين والمشاهير والذين يحرصوا على قضاء إجازتهم بها.

فيما كشف مصدر أمني بالجونة عن الاستعدادت المكثفة من إدارة منتجعات الجونة لاستقبال عيد الفطر وتنظيم الدخول للوافدين عبر بوابات الجونة والتي شهدت التفتيش الدقيق للسيارات بجهاز كشف المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة وانتشار الخدمات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة وحراسات خاصة بالفنادق والفيلات مع زيادة التأمين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

إلى ذلك، كشف مسؤول فى مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن إجراءات وقائية مشددة متبعة مع تخصيص فرق طبية متنقلة وثابتة وخضوع جميع الضيوف للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية بصفة مستمرة للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة ومنع التجمعات وتشديد الرقابة.

ولفت إلى أن فرق الفحص المشتركة المشكلة من وزارتي السياحة والصحة تمارس عملها بالمرور على الفنادق والمنتجعات السياحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أنه تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، شهدت المنتجعات السياحية بالجونة توافد كثيف من المواطنين، حيث بلغت الاشغالات الفندقية نسبة الـ100% من النسبة المحددة التي أقرتها وزارة السياحة داخل الفنادق والقري السياحية بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تزامنا مع احتفالات عيد الفطر بلغت نسبة الحجوزات لرحلات السفاري البحرية والجبلية أيضا نسبة 100%، لافتا إلى أن منتجعات الجونة وسهل حشيش ومكادي لها النصيب الأكبر في السياحة الوافدة والتي يحرص دائما كبار المشاهير على قضاء إجازة العيد بها يليها فنادق الممشي السياحي جنوب مدينة الغردقة.

وأكد الخبير السياحي، أن قرار الحكومة بغلق الشوطئ لمدة أسوعين لا ينطبق على الشواطئ الخاصة الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء، وأن القرى السياحية والفنادق ستكون مسئولة عن تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسيتم مراقبتها من جانب الجهات المختصة، مشيرا إلى قرار حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات أو أي نوع من التجمعات.