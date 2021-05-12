تراجع أعداد إصابات كورونا في الصعيد.. و12 مركزا جديدا للقاح بالدقهلية

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظات التي سجلت تزايد في الإصابات خلال الفترة الماضية وخاصة في الصعيد.

ورصدت محافظة سوهاج تراجع ملحوظ وصل إلي النصف، وذلك قبل يوم واحد من عيد الفطر المبارك 2021 ، وسط انتشار حملات التوعية بأهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بغسيل الأيدي والكمامات، حيث وصل الأمر إلي إعطاء «نصائح وحصص» عن كورونا في استراحة التراويح بالمنيا، بينما تم إعطاء لقاح كورونا لأكثر من 37 ألف من العاملين في القطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، كما دخل 12 مركز جديد لإعطاء اللقاح في الدقهلية.

تراجع ملحوظ في أعداد إصابات سوهاج

ولفتت محافظة سوهاج انتباه وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح التركيز عليها أكثر مما مضي بسبب ارتفاع نسب الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا ، وتسببت حملات التوعية اليومية التي شنتها وزارة الصحة، فى انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في سوهاج إلي النصف بحسب الإحصائيات الرسمية، والتي كانت تتخطي يوميا 100 إصابة حيث تراجعت إلي 41 إصابة فقط، وهو ما يبشر لانخفاض أكبر في الأيام القادمة، كما سجلت المحافظة أمس 18 حالة وفاة، فى وقت يعد متوسط حالات الوفاة اليومي في المحافظة من 18 إلى 25 حالة.

القليوبية تسجل تراجع الإصابات

وفي محافظة القليوبية تراجعت أيضا أعداد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من النصف، بعد أن سجلت أكثر من 70 حالة خلال الأيام الماضية حيث تراجعت إلي 31 إصابة جديدة وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة بجانب 3 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيانات فإن مركز بنها حقق أعلي نسبة إصابة بـ13 حالة ثم غرب وشرق شبرا الخيمة بـ5 حالات لكل منهما ثم كفرشكر بـ3 حالات وقليوب بحالتين والخانكة والقناطر وطوخ بحالة لكل منهم بينما حققت قها والعبور وشبين القناطر صفر إصابة.

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة لرجل وسديتين بمستشفيات كفرشكر المركزي ومستشفي ناصر العام وحميات بنها بينما سجلت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات.

وبحسب البيان فان المتوفين هم: «ف .ع» 52 سنة من كفرشكر و«ز. م» 75 سنة من غرب شبرا و«ن . م» 56 سنة من شرق شبرا ليبلغ عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الأن 1407.

تطعيم 37 ألف بلقاح كورونا في البحر الأحمر

إلى ذلك، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تطعيم 37 ألف و 565 من العاملين بالقطاع السياحي بالفنادق السياحية بلقاح كورونا بمدن البحر الأحمر، ويجري حاليا تطعيم العاملين بشركات السياحة ومن المستهدف تطعيم 100 ألف شخص في القطاع السياحي بالبحر الأحمر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأضاف: «تعد حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر خطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين».

تشغيل 12 مركز لقاح جديد في الدقهلية

وفي سياق متصل انطلق العمل في 12 مركز جديد لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين في الدقهلية، ليرتفع أعداد مراكز التطعيم في الدقهلية إلي 25 مراكز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن لقاح الفيروس وإعطائه للمواطنين بنطاق المحافظات وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إجراءات تطعيم لقاح فيروس كورونا بدأت في 12 مركز جديد للمواطنين الراغبين فى التطعيم بالأماكن الآتية: « ستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر، ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب أسرة ميت على ومركز طب أسرة شها ومركز طب أسرة البرامون وفى مركز بلقاس تم اختيار مركز طب الأسرة بقرية الشوامي،»، هذا بجانب 13 مركز آخرين تم افتتاحهم علي مرحلتين.