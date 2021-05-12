إصابة مستوطن إسرائيلي والمواجهات تتجدد في مدن الداخل

تجددت المواجهات، ليل الثلاثاء، في مدينة الرملة واللد وعدد من مدن الداخل، بين الشبان وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات التابعة للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

وفي عكا، أضرمت النيران بأحد المطاعم وفندق في المدينة، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة نتيجة استنشاق الدخان، وأُحرِقت نقطة للشرطة، كما أحرقت سيارات للمستوطنين.

ووقعت مواجهات شديدة أيضا في اللد بين الشرطة والشبان الفلسطينيين، وقالت الشرطة إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة بسبب الأحداث.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء- الأربعاء، أصيب إسرائيلي بحجر في رأسه بعد مهاجمة متظاهرين لسيارته في مدينة اللد، ووصفت إصابته بالخطيرة.