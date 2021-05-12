«التضامن»: نراقب أموال تبرعات المواطنين حتى وصولها للجمعيات الأهلية

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، إن وزارة التضامن الاجتماعي بحكم مسؤوليتها عن الجمعيات الأهلية وتنفيذ القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي ينظم جمع التبرعات داخل مصر سواء من أشخاص طبيعية أو جمعيات أهلية أو حتى مبادرات فردية بتنفذ، والتي لا بد من حصوله على ترخيص من الوزارة.

وأضاف «عبدالموجود»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة extra news، في شهر رمضان، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الوزارة تعطى الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمستشفيات الجامعية بجمع المال، التي تعلن عن تلقيها تبرعات وتتصدى للأمور بهدف تلقي التبرعات للصرف على أغراض محددة سواء تعليمية أو طبية أو تنموية مختلفة.

ولفت إلى أنه يتم إصدار الترخيص لمدة عام وفق ضوابط الحسابات البنكية التي يتم اعتمادها في ترخيص جمع المال ويتم إعلانها في كل الوسائل ويتم تصفية الحساب والتأكد من الصرف منه على الأغراض المخصصة له وفقا للقانون.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع شهر رمضان، وبحكم طبيعة المصريين التي تميل للأعمال الخيرية، وبالتالي تكثر مصادر تلقي الزكاة وأموال التبرعات خلال رمضان، ولذلك تتابع كل الجهات الحاصلة على التراخيص، ومراقبة التبرعات لتأمين الأموال والزكاة لصالح الأعمال الخيرية سواء جمعيات أهلية أو مبادرات رئاسية مثل «حياة كريمة»، الهادفة لتطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية.